FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 11. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Rak, 11. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Komplicirate ono što izgleda jednostavno. To vam se često događa. Sumnjate u sve i svašta, i zbog toga se vaša nova ljubav sporo razvija.  

Posao Negativna gospodarska klima uništava u vama pozitivnu motivaciju. Od kuknjave nemate velike koristi. Pokrenite se u određenom pravcu.    

Zdravlje Previše ste se povukli u sebe, i sunčeva svjetlost teško do vas dopire. Introspekcija može biti dobra stvar, ali sve je pitanje mjere i granice.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Rak

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 11. 11. 2025.