Dnevni horoskop, Rak, 11. 11. 2025.
Ljubav Komplicirate ono što izgleda jednostavno. To vam se često događa. Sumnjate u sve i svašta, i zbog toga se vaša nova ljubav sporo razvija.
Posao Negativna gospodarska klima uništava u vama pozitivnu motivaciju. Od kuknjave nemate velike koristi. Pokrenite se u određenom pravcu.
Zdravlje Previše ste se povukli u sebe, i sunčeva svjetlost teško do vas dopire. Introspekcija može biti dobra stvar, ali sve je pitanje mjere i granice.
