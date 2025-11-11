Dnevni horoskop, Rak, 11. 11. 2025.

Ljubav Komplicirate ono što izgleda jednostavno. To vam se često događa. Sumnjate u sve i svašta, i zbog toga se vaša nova ljubav sporo razvija.

Posao Negativna gospodarska klima uništava u vama pozitivnu motivaciju. Od kuknjave nemate velike koristi. Pokrenite se u određenom pravcu.

Zdravlje Previše ste se povukli u sebe, i sunčeva svjetlost teško do vas dopire. Introspekcija može biti dobra stvar, ali sve je pitanje mjere i granice.

