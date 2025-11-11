FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 11. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Blizanci, 11. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Nemate previše izbora. Pred vama je samo jedan ispravan put. Sve druge destruktivne opcije, odvele bi vas u neizvjesnost i nesigurnost.    

Posao Niste zadovoljni vašom poslovnom situacijom, ali malo toga činite kako biste nešto promijenili. Kontinuirana pasivnost vodi vas ravno nigdje.    

Zdravlje Osjećate se slabo i bezvoljno, a ništa vas vidljivo i konkretno ne boli. Kao i toliko puta do sada, riječ je o stresu i egzistencijalnoj tjeskobi.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Blizanci

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 11. 11. 2025.