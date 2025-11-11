Dnevni horoskop, Djevica, 11. 11. 2025.

Ljubav Vaš društveni život je u procvatu. Obnovili ste stare prijateljske veze, a neke nove upravo stvarate. Moguće su raznorazne ljubavne varijante.

Posao Imate velika očekivanja od novog projekta. Sve ste sjajno zamisli, ali je pitanje kako će sve na kraju završiti. Potrebna vam je financijska potpora.

Zdravlje Utjecaj Neptuna na suptilan način slabi vašu volju. Teško vam je zaustaviti proces dezintegracije. Važno je da vodite čist i ispravan život.

