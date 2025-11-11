Dnevni horoskop, Lav, 11. 11. 2025.

Ljubav Smišljate taktiku uz pomoć koje biste vratili izgubljenu ljubav. Ljubomorni ispadi ne donose vam pozitivni pomak ka međusobnoj pomirbi.

Posao Prekovremenim radom pokušavate izbrisati iz glave vaše ljubavne brige i probleme. Vrlo rado biste se potpuno riješili dosadnih emocija.

Zdravlje Vaš stari svjetonazor se urušava. Istovremeno, stvarate novi vrijednosni sustav u vlastitoj glavi. Vaša primarna potreba je unutarnji mir.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn