Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 11. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 11. 11. 2025.
Foto:

Ljubav Vaš izgled puno toga govori o vama. Djelujete nesigurno. Ne znate koji put izabrati. Osoba rođena u znaku Vodenjaka ozbiljno računa na vas.  

Posao Vrtite u glavi destruktivne misli, i od toga nemate nikakve koristi. Izlaz ćete otkriti ako se odlučite za suradnju s drugima. Zajedništvo vas jača.   

Zdravlje Filozofija pesimizma zaustavlja vaš duhovni razvoj. Teško vam je prizvati u svijest istinu o sebi. Trebali biste odustati od destruktivnih radnji.     

Horoskop
