Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 11. 11. 2025.
Ljubav Vaš izgled puno toga govori o vama. Djelujete nesigurno. Ne znate koji put izabrati. Osoba rođena u znaku Vodenjaka ozbiljno računa na vas.
Posao Vrtite u glavi destruktivne misli, i od toga nemate nikakve koristi. Izlaz ćete otkriti ako se odlučite za suradnju s drugima. Zajedništvo vas jača.
Zdravlje Filozofija pesimizma zaustavlja vaš duhovni razvoj. Teško vam je prizvati u svijest istinu o sebi. Trebali biste odustati od destruktivnih radnji.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
SVINJSKA GLAVA I KAOS /
Dua Lipa na najluđem derbiju! Nije mogla vjerovati čemu svjedoči, a onda se pojavio on
'NEKI U CRNOM' /
Navijači Celte: 'Brutalno smo napadani i pokradeni u Zagrebu! Bilo je kao da smo u Siriji'
Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 11. 11. 2025.