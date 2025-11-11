Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 11. 11. 2025.
Ljubav Želite svima dokazati da ste u pravu. Vaše metode uvjeravanja nisu demokratske. Partner ili partnerica teško podnosi vašu krutu tvrdoglavost.
Posao Još ste pod dojmom poslovnih promašaja i financijskih gubitaka iz prošlosti. Ne možete krenuti dalje, jer vas koče vlastiti osjećaji krivnje.
Zdravlje U vama se gomila bijes. Teško opraštate drugim ljudima, a sebi još teže. Izgubili ste kontakt s vlastitim ja. Crna boja vam više ne stoji dobro.
