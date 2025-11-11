Dnevni horoskop, Strijelac, 11. 11. 2025.

Ljubav Vaši ljubavni snovi vode vas u razočaranje. Razmišljajte pozitivno. Djelujte konstruktivno. Fantazije su fantazije, i nemaju veze sa stvarnošću.

Posao Ne iznosite uvijek činjenice takve kakve jesu. Riječ je o pogrešci koja se uporno javlja zbog nedostatka razumijevanja vlastite potrebe za moći.

Zdravlje Agresiju ste okrenuli protiv sebe, i rušite obrambenu moć vlastitog organizma. Potrebno vam je konstruktivno fizičko punjenje i pražnjenje.

