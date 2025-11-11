Dnevni horoskop, Vodenjak, 11. 11. 2025.

Ljubav Niste zadovoljni vašom ljubavnom vezom, i to kod vas postaje kronična pojava. Ne plašite se izreći ono što vas kod njega ili nje smeta.

Posao Razmišljate o vašoj poslovnoj sadašnjosti i budućnosti. Riječ je o važnoj i pozitivnoj promjeni, jer ste prestali živjeti u prošlim vremenima.

Zdravlje Vaše zdravlje ovisi i o raspoloženjima, a ona su u posljednje vrijeme nestabilna i promjenjiva. Slobodno nastavite tražiti dublji mir u sebi samima.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn