Vodenjak /

Dnevni horoskop, Vodenjak, 11. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 11. 11. 2025.
Ljubav Niste zadovoljni vašom ljubavnom vezom, i to kod vas postaje kronična pojava. Ne plašite se izreći ono što vas kod njega ili nje smeta.    

Posao Razmišljate o vašoj poslovnoj sadašnjosti i budućnosti. Riječ je o važnoj i pozitivnoj promjeni, jer ste prestali živjeti u prošlim vremenima.  

Zdravlje Vaše zdravlje ovisi i o raspoloženjima, a ona su u posljednje vrijeme nestabilna i promjenjiva. Slobodno nastavite tražiti dublji mir u sebi samima.   

