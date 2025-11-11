Dnevni horoskop, Vodenjak, 11. 11. 2025.

Vodenjak /
Ljubav Niste zadovoljni vašom ljubavnom vezom, i to kod vas postaje kronična pojava. Ne plašite se izreći ono što vas kod njega ili nje smeta.
Posao Razmišljate o vašoj poslovnoj sadašnjosti i budućnosti. Riječ je o važnoj i pozitivnoj promjeni, jer ste prestali živjeti u prošlim vremenima.
Zdravlje Vaše zdravlje ovisi i o raspoloženjima, a ona su u posljednje vrijeme nestabilna i promjenjiva. Slobodno nastavite tražiti dublji mir u sebi samima.
