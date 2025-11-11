Dnevni horoskop, Jarac, 11. 11. 2025.

Ljubav Istražujete razne sfere i dimenzije vašeg ljubavnog odnosa. Intuicija vam govori neke jako važne stvari, poslušajte je i djelujte u skladu s njom.

Posao Ugledali ste nove poslovne mogućnosti. Razni ljudi nude vam razne stvari. Temeljito sve ispitajte prije nego što donesete konačnu odluku.

Zdravlje Izbjegavajte potiskivanje želja i ambicija. Ako ne odigrate hrabro važne poteze, preplaviti će vas osjećaji izgubljenosti i samosažaljenja.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn