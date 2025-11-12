Dnevni horoskop, Blizanci, 12. 11. 2025.

Ljubav Ulazite u idealno ljubavno razdoblje. Vaš emocionalni život je romantičan i bajkovit. Kada znate s kim ste, lakše živite vlastite snove.

Posao Možda krenete obavljati neku vrst kućne radinosti. Maštoviti ste i kreativni. U sadašnjem trenutku razvoja, dobro bi vam došla dodatna zarada.

Zdravlje Probudili ste se s novim pogledima na svijet. Snovi vam govore važne stvari o vašoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Snovi su čudesni.

