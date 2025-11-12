Dnevni horoskop, Ovan, 12. 11. 2025.

Ljubav Iznova ste emocionalno procvali, i sve je u najboljem redu. Patnja vas je otrijeznila i pročistila, i sada ste ljepši i karakterno jači nego prije.

Posao Ono što niste na vrijeme uradili, sada pokušavate popraviti i ispraviti štetu. Ako mislite da ste profesionalni, morate biti vrijedni i kvalitetni.

Zdravlje Čudesno se oporavljate od napada virusa i bakterija. Harmonični planetarni utjecaji pomažu vam da (brzopotezno) ustanete iz kreveta.

