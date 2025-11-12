FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 12. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 12. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Iznova ste emocionalno procvali, i sve je u najboljem redu. Patnja vas je otrijeznila i pročistila, i sada ste ljepši i karakterno jači nego prije.   

Posao Ono što niste na vrijeme uradili, sada pokušavate popraviti i ispraviti štetu. Ako mislite da ste profesionalni, morate biti vrijedni i kvalitetni.   

Zdravlje Čudesno se oporavljate od napada virusa i bakterija. Harmonični planetarni utjecaji pomažu vam da (brzopotezno) ustanete iz kreveta.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 12. 11. 2025.