Dnevni horoskop, Bik, 12. 11. 2025.

Ljubav Sve što je nelogično, stvara vam smetnje. Vrlo teško prihvaćate iracionalne stvari. Još uvijek tražite točnu matematičku formulu za ljubav.

Posao Primate veliku pomoć od drugih, i to je u ovim teškim vremenima pravi blagoslov. Sve što dobivate, zaslužili ste. Dobro se dobrim vraća.

Zdravlje Borite se s plimom emocija u sebi, umjesto da se prepustite velikim valovima i kreativno uživate. Vrijeme je da otpustite sve unutarnje kočnice.

