Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 12. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 12. 11. 2025.
Foto:

Ljubav Sve što je nelogično, stvara vam smetnje. Vrlo teško prihvaćate iracionalne stvari. Još uvijek tražite točnu matematičku formulu za ljubav.  

Posao Primate veliku pomoć od drugih, i to je u ovim teškim vremenima pravi blagoslov. Sve što dobivate, zaslužili ste. Dobro se dobrim vraća.   

Zdravlje Borite se s plimom emocija u sebi, umjesto da se prepustite velikim valovima i kreativno uživate. Vrijeme je da otpustite sve unutarnje kočnice.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Bik

Dnevni horoskop, Bik, 12. 11. 2025.