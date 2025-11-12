Dnevni horoskop, Rak, 12. 11. 2025.

Ljubav Venerina putanja po nebu, najavljuje početak kriznog razdoblja u ljubavi za astrološke Rakove. Možda se privremeno povučete iz javnosti.

Posao Niste raspoloženi za kompromise, ali nebo vas uči da se morate mijenjati. Trebate izgraditi u sebi ono što nemate, ono što niste razvijali.

Zdravlje Imate rezervne količine snage i energije, i to vam pomaže da ne propadnete u depresiju. Kada je riječ o živosti, od nje imate velike koristi.

