Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 12. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Rak, 12. 11. 2025.
Ljubav Venerina putanja po nebu, najavljuje početak kriznog razdoblja u ljubavi za astrološke Rakove. Možda se privremeno povučete iz javnosti.     

Posao Niste raspoloženi za kompromise, ali nebo vas uči da se morate mijenjati. Trebate izgraditi u sebi ono što nemate, ono što niste razvijali.   

Zdravlje Imate rezervne količine snage i energije, i to vam pomaže da ne propadnete u depresiju. Kada je riječ o živosti, od nje imate velike koristi.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Rak /
