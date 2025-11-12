Dnevni horoskop, Djevica, 12. 11. 2025.

Ljubav Pripremite se na nadolazeće obilje ljubavi. Usamljene Djevice upoznati će osobu koja će im zagrijati dušu. Jarci su vaši ljubavni favoriti.

Posao Ispravljate vlastite slabosti, i to je put koji će vas odvesti u poslovni boljitak. Trošite puno više novaca nego što ih zarađujete, i tu ste u minusu.

Zdravlje Vaše raspoloženje se popravlja. I fizički bolje stojite nego proteklih dana. Ako vas visoka tjelesna temperatura nije oborila s nogu, vjerojatno ni neće.

