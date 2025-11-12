FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 12. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 12. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Smiješi vam se velika sreća, i to ona ljubavna. Ne žurite i ne jurite. Uživajte u trenucima upoznavanja. Sudbinski ste povezani s njim ili s njom.  

Posao Više niste vezani lancima pesimizma, i to je promjena koja vam omogućuje da se pokrenete. Vaša će darovitost kreativno eksplodirati.  

Zdravlje U sretnom ste razdoblju, i sve vaše bolne rane brzo zacjeljuju. Ono što još niste otpustili, a odavno ste trebali, sada slobodno pustite da ode.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ribe

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 12. 11. 2025.