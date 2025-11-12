Dnevni horoskop, Ribe, 12. 11. 2025.

Ljubav Smiješi vam se velika sreća, i to ona ljubavna. Ne žurite i ne jurite. Uživajte u trenucima upoznavanja. Sudbinski ste povezani s njim ili s njom.

Posao Više niste vezani lancima pesimizma, i to je promjena koja vam omogućuje da se pokrenete. Vaša će darovitost kreativno eksplodirati.

Zdravlje U sretnom ste razdoblju, i sve vaše bolne rane brzo zacjeljuju. Ono što još niste otpustili, a odavno ste trebali, sada slobodno pustite da ode.

