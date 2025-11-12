Dnevni horoskop, Vaga, 12. 11. 2025.

Ljubav Izrazito ste senzibilni. U vas se vratio romantizam. Gladni ste nove ljubavi. Pokažite se u najboljem izdanju i sigurno će vas netko primijetiti.

Posao Postali ste velikodušno darežljivi. Imate više novaca od većine drugih ljudi, i slobodno možete nešto dati i otpustiti u neke humanitarne svrhe.

Zdravlje Odustali ste od krutosti i odmah se bolje osjećate. Počeli ste misliti srcem, i mnogi su ugodno iznenađeni vašom novom pozitivnom energijom.

