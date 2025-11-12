Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 12. 11. 2025.
Ljubav Izašli ste iz razdoblja tuge. Vraćate se u emocionalnu ravnotežu. Ljubavni ideali su jedno, a stvarnost nešto drugo. Sve vam postaje jasno.
Posao Ako se želite izvući iz teške poslovne i financijske situacije, morate uključiti vaše kreativne motore. Osim kreativnosti, važna je i dobra volja.
Zdravlje Samosažaljenje vas je odvelo ravno nigdje. Na sreću, odustali ste od tužnih i nesretnih priča, i vaša zdravstvena situacija se brzo popravila.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
Vijesti /
Velika akcija policije: Uhićenja u Zagrebu i jednoj županiji, znaju se prvi detalji
ZAVIDNE BROJKE /
[KVIZ] Samo će rijetki znati sve životinjske rekordere
LEGENDA UK /
Poznati stručnjak: 'VAR? Previše vremena troši. Nogometu treba vratiti emociju i dati ga narodu'
SAFARI NA LJUDE /
Talijani plaćali da bi snajperima pucali po ljudima u Sarajevu? Izlaze mučni detalji
OVO NISTE ZNALI /
Instruktorica vožnje pokazala što treba podesiti da odmaglite stakla u autu brže no ikad
Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 12. 11. 2025.