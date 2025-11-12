FREEMAIL
Škorpion

Dnevni horoskop, Škorpion, 12. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 12. 11. 2025.
Ljubav Izašli ste iz razdoblja tuge. Vraćate se u emocionalnu ravnotežu. Ljubavni ideali su jedno, a stvarnost nešto drugo. Sve vam postaje jasno.    

Posao Ako se želite izvući iz teške poslovne i financijske situacije, morate uključiti vaše kreativne motore. Osim kreativnosti, važna je i dobra volja.  

Zdravlje Samosažaljenje vas je odvelo ravno nigdje. Na sreću, odustali ste od tužnih i nesretnih priča, i vaša zdravstvena situacija se brzo popravila.   

Dnevni Horoskop škorpion

Dnevni horoskop, Škorpion, 12. 11. 2025.