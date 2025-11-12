Dnevni horoskop, Jarac, 12. 11. 2025.

Ljubav Pred vama su čarobni dani, i to počev od danas. Ono o čemu već dugo sanjate, napokon će se dogoditi. Riječ je o vašoj novoj velikoj ljubavi.

Posao Vrijeme je pohvala i nagrada. Možda nešto dobijete i nezasluženo. Ako se dodatno angažirate, vaš financijski uspjeh bit će još puno veći.

Zdravlje Nije vam jasno otkud vam tolika duhovna snaga. Iznenađeni ste svojim anđeoskim osobinama. Letite kroz vrijeme i prostor. Nezaustavljivi ste.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn