FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 12. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 12. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Saturn vas spušta na zemlju, i više nikome ništa ne vjerujete. On ili ona najprije se mora dokazati, da bi zasluži(o)la povjerenje vašeg srca.   

Posao Gradite nove poslovne temelje, ali stvari se razvijaju previše sporo za vaš ukus. Ne ubrzavajte tempo. Radite stvari na temeljit i ispravan način.   

Zdravlje Kriza vašeg samopouzdanja traje, ali situacija više nije tako  alarmantna kakva je bila. Svjesni ste da sve morate učiniti sami. To djeluje ljekovito.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Strijelac

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 12. 11. 2025.