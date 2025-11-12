Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 12. 11. 2025.
Ljubav Saturn vas spušta na zemlju, i više nikome ništa ne vjerujete. On ili ona najprije se mora dokazati, da bi zasluži(o)la povjerenje vašeg srca.
Posao Gradite nove poslovne temelje, ali stvari se razvijaju previše sporo za vaš ukus. Ne ubrzavajte tempo. Radite stvari na temeljit i ispravan način.
Zdravlje Kriza vašeg samopouzdanja traje, ali situacija više nije tako alarmantna kakva je bila. Svjesni ste da sve morate učiniti sami. To djeluje ljekovito.
