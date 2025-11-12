Dnevni horoskop, Vodenjak, 12. 11. 2025.

Ljubav Ritam vašeg vrludanja se usporava. Želite se pošteno zbrojiti u glavi, i to je vaše legitimno pravo. On(a) očekuje da se napokon opametite.

Posao I dalje ste razapeti na sve strane svijeta. Planetarni redoslijed ne ukazuje na popuštanje pritiska. Neke stvari morate odraditi umjesto drugih.

Zdravlje Odustali ste od odlaska na bolovanje, i to u posljednji čas. Stanje stvari s vašim zdravljem znakovito se popravlja, i to je ono što je najvažnije.

