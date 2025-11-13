Dnevni horoskop, Ovan, 13. 11. 2025.

Ljubav Sami ste sebi jedini zakon, i na vas nitko nema veliki utjecaj. I partnera ili partnericu tretirate kao drugu ligu. S vama nije lako živjeti.

Posao U velikom ste poslovnom uzletu. Točno znate što želite. Pripravni ste za kontraudare. Ono što u cijeloj priči nije dobro je vaša bezobzirnost.

Zdravlje Postali ste emocionalno hladni prema onima koji bi vam trebali biti najbliži. Plašite se pokazati osjećaje, jer ste svjesni da ste ranjivi i nesigurni.

