Dnevni horoskop, Škorpion, 13. 11. 2025.

Ljubav Niste u pravoj ljubavnoj formi. Skrivate i potiskujete svoje emocije. Ljubav nije prva na listi vaših prioriteta. Koliko dajete, toliko i dobivate.

Posao Dobro se snalazite na nemilosrdnom tržištu kapitala. Zanima vas samo vlastiti financijski interes, i ništa više od toga. Pazite na svaki euro.

Zdravlje Hladnokrvno podnosite sve teškoće. Uzdate se u sebe, i od nikoga ništa ne očekujete. Osjećate se usamljeno, ali to ne želite sebi priznati.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn