Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 13. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 13. 11. 2025.
Ljubav Niste u pravoj ljubavnoj formi. Skrivate i potiskujete svoje emocije. Ljubav nije prva na listi vaših prioriteta. Koliko dajete, toliko i dobivate.  

Posao Dobro se snalazite na nemilosrdnom tržištu kapitala. Zanima vas samo vlastiti financijski interes, i ništa više od toga. Pazite na svaki euro.  

Zdravlje Hladnokrvno podnosite sve teškoće. Uzdate se u sebe, i od nikoga ništa ne očekujete. Osjećate se usamljeno, ali to ne želite sebi priznati.   

