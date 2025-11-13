Dnevni horoskop, Vaga, 13. 11. 2025.

Ljubav Ostali ste razočarani, jer niste naišli na prijem kakav ste očekivali. On ili ona ne može od vas doći do izražaja. U tome se skriva vaš problem.

Posao U vas se uvukao strah od poslovnih i financijskih promašaja, i to onih nadolazećih. Ako ste previše zabrinuti, sigurno nešto pogrešno radite.

Zdravlje Ne možete živjeti bez slatkih stvari. Pretjerujete s konzumacijom slatkih proizvoda. Nikoga ne ljubite, i stalno vam nedostaje šećera.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn