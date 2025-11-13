FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 13. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 13. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Ostali ste razočarani, jer niste naišli na prijem kakav ste očekivali.  On ili ona ne može od vas doći do izražaja. U tome se skriva vaš problem.  

Posao U vas se uvukao strah od poslovnih i financijskih promašaja, i to onih nadolazećih. Ako ste previše zabrinuti, sigurno nešto pogrešno radite.   

Zdravlje Ne možete živjeti bez slatkih stvari. Pretjerujete s konzumacijom slatkih proizvoda. Nikoga ne ljubite, i stalno vam nedostaje šećera.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vaga

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 13. 11. 2025.