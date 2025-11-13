Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 13. 11. 2025.
Ljubav Ostali ste razočarani, jer niste naišli na prijem kakav ste očekivali. On ili ona ne može od vas doći do izražaja. U tome se skriva vaš problem.
Posao U vas se uvukao strah od poslovnih i financijskih promašaja, i to onih nadolazećih. Ako ste previše zabrinuti, sigurno nešto pogrešno radite.
Zdravlje Ne možete živjeti bez slatkih stvari. Pretjerujete s konzumacijom slatkih proizvoda. Nikoga ne ljubite, i stalno vam nedostaje šećera.
