Dnevni horoskop, Rak, 13. 11. 2025.
Ljubav Vaš ljubavni život utonuo je u posvemašnju monotoniju. Ne događa vam se ništa novo i zanimljivo. Stalno razmišljate o nekoj vašoj staroj ljubavi.
Posao Ne vidite izlaz iz teške poslovne situacije. Hitno vam je potrebna određena financijska potpora. Morate početi sami stvarati nove vrijednosti.
Zdravlje Imate problema s voljom. Pasivnost vas polako ali sigurno uništava. Netko će vas poticajno inspirirati, i promijeniti ćete mišljenje i ponašanje.
