Dnevni horoskop, Blizanci, 13. 11. 2025.

Ljubav Tko vam je rekao da ste osuđeni na samoću? Vaš problem je što imate previsoke kriterije odabira partnera ili partnerice. Niste ni vi savršeni.

Posao Da biste realizirali vaše poslovne planove, potrebno vam je strpljivo ustrajavanje, a upravo s tim deficitarno stojite. Ispravljajte vlastite pogreške.

Zdravlje Neki među vama imaju problema sa zubima, i s tim u vezi izgledni su bolni upalni procesi. Vrlo je izgledna i hitna stomatološka intervencija.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn