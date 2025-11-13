Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 13. 11. 2025.
Ljubav Tko vam je rekao da ste osuđeni na samoću? Vaš problem je što imate previsoke kriterije odabira partnera ili partnerice. Niste ni vi savršeni.
Posao Da biste realizirali vaše poslovne planove, potrebno vam je strpljivo ustrajavanje, a upravo s tim deficitarno stojite. Ispravljajte vlastite pogreške.
Zdravlje Neki među vama imaju problema sa zubima, i s tim u vezi izgledni su bolni upalni procesi. Vrlo je izgledna i hitna stomatološka intervencija.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
'TO JE STIHIJA' /
Maskirani napadači i upadi: SOA upozorila što se sprema, cure detalje tko su ti ljudi
Overkloking /
Disi bijo 2025
Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 13. 11. 2025.