Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 13. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 13. 11. 2025.
Foto:

Ljubav Poletni ste i razigrani. Imate novu ljubav, ali o tome nitko ništa ne zna. Sve je još u nacrtima i projektima, ali situacija se vrlo dobro razvija.     

Posao Novi suradnici djeluju inspirativno na vas. Stvoreni ste za timski rad. Oduševiti ćete druge ljude vašim majstorskim vrlinama i sposobnostima.   

Zdravlje Dobro se osjećate u vlastitoj koži. Ništa vas ne boli, a prestali ste i izmišljati da vas nešto (navodno) boli. Vaše hipohondrije nema na vidiku.  

Dnevni Horoskop Djevica

