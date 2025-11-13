Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 13. 11. 2025.
Ljubav Poletni ste i razigrani. Imate novu ljubav, ali o tome nitko ništa ne zna. Sve je još u nacrtima i projektima, ali situacija se vrlo dobro razvija.
Posao Novi suradnici djeluju inspirativno na vas. Stvoreni ste za timski rad. Oduševiti ćete druge ljude vašim majstorskim vrlinama i sposobnostima.
Zdravlje Dobro se osjećate u vlastitoj koži. Ništa vas ne boli, a prestali ste i izmišljati da vas nešto (navodno) boli. Vaše hipohondrije nema na vidiku.
