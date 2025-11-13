Dnevni horoskop, Lav, 13. 11. 2025.

Ljubav Postali ste jako razmaženi, i to ne vlastitom krivnjom. On ili ona pretjerano titra oko vas. Možda se plaši da vas ne izgubi. Zlata ste vrijedni.

Posao Rješavate stvari na brz i učinkovit način, i vaša „proizvodnja“ više nije u zastoju. Sada možete pokrenuti nove i originalne poslovne projekte.

Zdravlje Oporavili ste se od problema. I od onih zdravstvenih, također. Utjecaj tranzitnog Marsa daje konstruktivni doprinos vašim emocijama.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn