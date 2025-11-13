FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 13. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 13. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Postali ste jako razmaženi, i to ne vlastitom krivnjom. On ili ona pretjerano titra oko vas. Možda se plaši da vas ne izgubi. Zlata ste vrijedni.       

Posao Rješavate stvari na brz i učinkovit način, i vaša „proizvodnja“ više nije u zastoju. Sada možete pokrenuti nove i originalne poslovne projekte.      

Zdravlje Oporavili ste se od problema. I od onih zdravstvenih, također. Utjecaj tranzitnog Marsa daje konstruktivni doprinos vašim emocijama.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Lav

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 13. 11. 2025.