Dnevni horoskop, Strijelac, 13. 11. 2025.
Ljubav Važete sve mogućnosti. Netko je nestrpljiv i ne može dočekati vaš (pozitivan) odgovor. Ući ćete u intimnu vezu, samo da ne budete sami.
Posao Osjećaj da stojite na mjestu i da se ništa ne mijenja, postupno vas obara s nogu. U ležećem položaju sasvim sigurno ništa nećete promijeniti.
Zdravlje Žalite se na sve i svašta, a najviše na depresiju. Ne dopustite da pesimizam postane vaš svjetonazor. Sve ovisi o vama, o vašem htijenju.
