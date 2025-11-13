FREEMAIL
Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 13. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 13. 11. 2025.
Foto:

Ljubav Važete sve mogućnosti. Netko je nestrpljiv i ne može dočekati vaš (pozitivan) odgovor. Ući ćete u intimnu vezu, samo da ne budete sami.   

Posao Osjećaj da stojite na mjestu i da se ništa ne mijenja, postupno vas obara s nogu. U ležećem položaju sasvim sigurno ništa nećete promijeniti.   

Zdravlje Žalite se na sve i svašta, a najviše na depresiju. Ne dopustite da pesimizam postane vaš svjetonazor. Sve ovisi o vama, o vašem htijenju.  

Dnevni Horoskop Strijelac

