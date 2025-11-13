Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 13. 11. 2025.
Ljubav Skrivate svoju novu ljubav, a to inače nije vaš običaj. Možda je riječ o ilegalnoj vezi. Dopuštate da vas vode nekontrolirani strastveni nagoni.
Posao Teško spajate kraj s krajem. Posljednjih mjeseci trošili ste novac iznad vaših stvarnih financijskih mogućnosti, i sada ispaštate stare grijehe.
Zdravlje Niste loše, ali niste ni dobro. Oscilirate između pesimizma i optimizma. Čekate da se dogodi nešto veliko, nešto što će vas regenerirati.
