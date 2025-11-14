Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 14. 11. 2025.
Ljubav Žalite se na puno toga, ali ništa ne poduzimate kako biste nešto promijenili. Izbjegavate svaki razgovor o vašoj ljubomori i posesivnosti.
Posao Gubite vrijeme na neproduktivne stvari. Ljudi i događaji ne idu vam na ruku. Važna poslovna promjena uskoro će se odigrati. Budite strpljivi.
Zdravlje Teško podnosite promjene tlaka i temperature. Dodatne probleme stvaraju vam vaši prekobrojni kilogrami. Ne držite se dijete, niste od riječi.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
VATRENO LUDILO /
To je taj trenutak! Evo gdje možete gledati ključnu utakmicu Hrvatske u lovu na SP
slaba partija /
Panathinaikos utišao Madrid: Hezonja blijed u porazu Reala
DRAME DILJEM EUROPE /
Mbappe slomio Ukrajinu, Fracuzi osigurali SP. Portugalci doživjeli šok u Irskoj
NEVIĐENA GUŽVA /
Bili smo u inspekciji na Interliberu: Evo što ste sve kupili i koliko je to koštalo
RTG DANA /
Pokolj počeo kod stadiona, nastavio se po kafićima i dvorani: Pariz se prisjeća horora
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 14. 11. 2025.