FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 14. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 14. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Žalite se na puno toga, ali ništa ne poduzimate kako biste nešto promijenili. Izbjegavate svaki razgovor o vašoj ljubomori i posesivnosti.   

Posao Gubite vrijeme na neproduktivne stvari. Ljudi i događaji ne idu vam na ruku. Važna poslovna promjena uskoro će se odigrati. Budite strpljivi.   

Zdravlje Teško podnosite promjene tlaka i temperature. Dodatne probleme stvaraju vam vaši prekobrojni kilogrami. Ne držite se dijete, niste od riječi.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Bik

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 14. 11. 2025.