Dnevni horoskop, Bik, 14. 11. 2025.

Ljubav Žalite se na puno toga, ali ništa ne poduzimate kako biste nešto promijenili. Izbjegavate svaki razgovor o vašoj ljubomori i posesivnosti.

Posao Gubite vrijeme na neproduktivne stvari. Ljudi i događaji ne idu vam na ruku. Važna poslovna promjena uskoro će se odigrati. Budite strpljivi.

Zdravlje Teško podnosite promjene tlaka i temperature. Dodatne probleme stvaraju vam vaši prekobrojni kilogrami. Ne držite se dijete, niste od riječi.

