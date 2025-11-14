Dnevni horoskop, Ovan, 14. 11. 2025.

Ljubav Zaljubljeni ste u vlastitu neukrotivost. Teško se prilagođavate željama i potrebama drugih ljudi. Trenutno niste spremni za novu ljubav.

Posao Postoji mnogo toga što biste htjeli raditi, ali vas opterećuje nejasan osjećaj da vam nešto nedostaje. Nije teško pogoditi što. Početni kapital!

Zdravlje Iznenada ste postali nezadovoljni, i to bez nekog vidljivog i konkretnog razloga. Sreća u nesreći je da će cijela priča biti brzo prolazna.

