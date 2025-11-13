Dnevni horoskop, Ribe, 13. 11. 2025.

Ljubav Vaši ljubavni snovi i ideali potpuno se nerealni. Utonuli ste u maglovita stanja svijesti. Morate doći do dna, da biste se počeli uzdizati.

Posao Sanjalačke emocije snažno utječu na vaše poslovanje. Ako je vaša struka umjetnička, od danas ćete započeti stvarati krasna i originalna djela.

Zdravlje Dosta vam je tmurnih oblaka, ali protiv vremena se ne može. Slabo se krećete. Ništa ne trenirate. Potrebna vam je pojačana fizička aktivnost.

