Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 13. 11. 2025.
Ljubav Vaši ljubavni snovi i ideali potpuno se nerealni. Utonuli ste u maglovita stanja svijesti. Morate doći do dna, da biste se počeli uzdizati.
Posao Sanjalačke emocije snažno utječu na vaše poslovanje. Ako je vaša struka umjetnička, od danas ćete započeti stvarati krasna i originalna djela.
Zdravlje Dosta vam je tmurnih oblaka, ali protiv vremena se ne može. Slabo se krećete. Ništa ne trenirate. Potrebna vam je pojačana fizička aktivnost.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
'TO JE STIHIJA' /
Maskirani napadači i upadi: SOA upozorila što se sprema, cure detalje tko su ti ljudi
Overkloking /
Disi bijo 2025
Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 13. 11. 2025.