Dnevni horoskop, Blizanci, 14. 11. 2025.

Ljubav Vaše ljubavne želje i ambicije su u zastoju. Možete popraviti trenutnu situaciju neočekivano je preusmjeravajući na jedan potpuno novi kolosijek.

Posao Skloni ste ekstremnim radnjama. Priređujete drugim ljudima neugodna iznenađenja. Pazite da ne učinite nešto zbog čega ćete žaliti.

Zdravlje Idete iz krajnosti u krajnost. Previše ste žestoki, ili se potpuno povlačite bez borbe. Pokušajte imati mjeru i granicu u svemu što radite.

