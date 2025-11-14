FREEMAIL
Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 14. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 14. 11. 2025.
Ljubav Osjećate se povrijeđeno, a ne možete definirati zašto. Nesvjesno ste ljuti sami na sebe. Najlakše je optuživati druge ljude za vlastite probleme.  

Posao Niste u stanju mirno obavljati vaš posao, i to zbog nekih novih strastveno ljubavnih razloga. Vaša razdražljivost mnogima ide na živce.  

Zdravlje Pasivni ste, ali i agresivni. To može biti opasna pojava. Ogorčeno reagirate, jer vidite sebe na pogrešan način. Vježbajte ispravno razlučivanje.    

Dnevni Horoskop Strijelac

