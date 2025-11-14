Dnevni horoskop, Vaga, 14. 11. 2025.

Ljubav Osvajate okolni svijet ljubaznošću i diplomatskim pristupom. Posebno dobar utisak ostavljate kod jedne osobe rođene u znaku Raka.

Posao Pokušavate doći do poslovnog i financijskog uspjeha okolnim i zaobilaznim putem. Očekujete previše od vaših bivših poslovnih suradnika.

Zdravlje Izgledna je iznenadna glavobolja koja će vas (kratkotrajno) onesposobiti. Tijelo vam nešto signalizira. Pokušajte otkriti što i zašto.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn