Dnevni horoskop, Djevica, 14. 11. 2025.

Ljubav U vašoj ljubavnoj vezi zavladala je velika kriza, i sve ne prolazi bez bolnih posljedica. S njim ili s njom niste raščistili probleme iz prošlosti.

Posao Teško podnosite hvalisave ljude. Možda ste zavidni na tuđi uspjeh? Podcjenjujete sebe, i u toj činjenici se skrivaju svi vaši poslovni neuspjesi.

Zdravlje Prijeti vam emocionalni potop. Nije istina da ste potpuno bespomoćni. Programirali ste se negativno. Sve vidite u tmurnim tonovima.

