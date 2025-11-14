Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 14. 11. 2025.
Ljubav U vašoj ljubavnoj vezi zavladala je velika kriza, i sve ne prolazi bez bolnih posljedica. S njim ili s njom niste raščistili probleme iz prošlosti.
Posao Teško podnosite hvalisave ljude. Možda ste zavidni na tuđi uspjeh? Podcjenjujete sebe, i u toj činjenici se skrivaju svi vaši poslovni neuspjesi.
Zdravlje Prijeti vam emocionalni potop. Nije istina da ste potpuno bespomoćni. Programirali ste se negativno. Sve vidite u tmurnim tonovima.
