Dnevni horoskop, Lav, 14. 11. 2025.

Ljubav Vaše intenzivno ljubavno razdoblje približilo se kraju. Ako pažljivo zbrojite sve pobjede i poraze, uvidjeti ćete da ste na kraju ipak u plusu.

Posao Vaše se poslovanje odvija bez problema. Neke stvari događaju se same od sebe, i bez vašeg truda. Vaša originalnost postala je isplativa.

Zdravlje Stvari koje vas nisu uništile, dodatno su vas ojačale. Nakon velikih rasprava, situacija u vašoj obitelji se poboljšala, i svi se osjećate bolje.

