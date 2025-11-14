FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 14. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 14. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Vaše intenzivno ljubavno razdoblje približilo se kraju. Ako pažljivo zbrojite sve pobjede i poraze, uvidjeti ćete da ste na kraju ipak u plusu.   

Posao Vaše se poslovanje odvija bez problema. Neke stvari događaju se same od sebe, i bez vašeg truda. Vaša originalnost postala je isplativa.    

Zdravlje Stvari koje vas nisu uništile, dodatno su vas ojačale. Nakon velikih rasprava, situacija u vašoj obitelji se poboljšala, i svi se osjećate bolje.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Lav

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 14. 11. 2025.