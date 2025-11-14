FREEMAIL
Škorpion

Dnevni horoskop, Škorpion, 14. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 14. 11. 2025.
Ljubav Imate više potencijalnih partnera ili partnerica. Vaš ego opet cvate od velikog zadovoljstva. Ako budete previše kalkulirali, ostati ćete solo.       

Posao Ono što ste nedavno odradili ne donosi vam konkretne financijske rezultate. Nešto je pogrešno. Možda su vaša očekivanja astronomska.  

Zdravlje Živcirate se zbog nevažnih stvari. Ono što je bitno i prioritetno, to izbjegavate obaviti. Potrebna vam je generalna promjena u mentalnom sklopu.    

