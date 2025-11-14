FREEMAIL
Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 14. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 14. 11. 2025.
Ljubav Ne zaustavljate se da biste razmislili o onome što govorite. Brzina vaših reakcija je automatska. Želite inicirati brzopotezni raskid odnosa?     

Posao Igrate prosvjetiteljsku ulogu. Ne žele svi saznati istinu, a posebno ne oni koji vole svoje neistine. Možete promijeniti jedino sebe i nikog drugog.    

Zdravlje Nemate pod kontrolom vlastite živce. Događaju vam se ekscesi. Opčinjeni ste brzinom življenja. Unutarnji mir za vas je velika nepoznanica.   

