Dnevni horoskop, Jarac, 14. 11. 2025.

Ljubav Ne zaustavljate se da biste razmislili o onome što govorite. Brzina vaših reakcija je automatska. Želite inicirati brzopotezni raskid odnosa?

Posao Igrate prosvjetiteljsku ulogu. Ne žele svi saznati istinu, a posebno ne oni koji vole svoje neistine. Možete promijeniti jedino sebe i nikog drugog.

Zdravlje Nemate pod kontrolom vlastite živce. Događaju vam se ekscesi. Opčinjeni ste brzinom življenja. Unutarnji mir za vas je velika nepoznanica.

