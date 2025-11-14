FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Vodenjak /

Dnevni horoskop, Vodenjak, 14. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 14. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Nedostaje vam osjećaj za samokontrolu. Drugima se činite neuravnoteženim. Hirovitim ponašanjem sami sebe udaljavate od ljubavi.      

Posao Određene osobe iz radnog okružja idu vam na živce, a i vi njima. Situacija je vrlo napeta. Međusobna netrpeljivost danas će kulminirati.    

Zdravlje Uporno potiskujete vlastite frustracije, i to ponajprije one ljubavne. Vaši verbalni obračuni s drugim ljudima ništa ne rješavaju. Smirite se.     

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vodenjak

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 14. 11. 2025.