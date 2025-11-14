Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 14. 11. 2025.
Ljubav Nedostaje vam osjećaj za samokontrolu. Drugima se činite neuravnoteženim. Hirovitim ponašanjem sami sebe udaljavate od ljubavi.
Posao Određene osobe iz radnog okružja idu vam na živce, a i vi njima. Situacija je vrlo napeta. Međusobna netrpeljivost danas će kulminirati.
Zdravlje Uporno potiskujete vlastite frustracije, i to ponajprije one ljubavne. Vaši verbalni obračuni s drugim ljudima ništa ne rješavaju. Smirite se.
