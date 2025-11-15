FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 15. i 16. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 15. i 16. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Filozofirate o ljubavi, i to vam dobro ide. Netko pažljivo sluša sve što mudro izgovarate. Astrološke Ribe privlačne su vam iz spiritualnih razloga.                    

Posao Ušli ste u povoljno razdoblje za rješavanje pravnih i obrazovnih pitanja. Ako ste u sudskom procesu, iz svega ćete isplivati kao pobjednik.    

Zdravlje Popravlja se situacija u vašem mentalnom sklopu. Iznenada ste postali veliki optimist.  Širite skladne vibracije ljubavi svuda uokolo sebe.      

Snovi i vizije Ako tko svoju ovisnost trenutno ne ispoljava, to ne znači da ju je pobijedio. On se nje oslobodio tek kad se može izložiti njezinim čarima, a da im ne podlegne – zato što ga jednostavno više ne zanimaju. 

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Strijelac

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 15. i 16. 11. 2025.