Dnevni horoskop, Strijelac, 15. i 16. 11. 2025.

Ljubav Filozofirate o ljubavi, i to vam dobro ide. Netko pažljivo sluša sve što mudro izgovarate. Astrološke Ribe privlačne su vam iz spiritualnih razloga.

Posao Ušli ste u povoljno razdoblje za rješavanje pravnih i obrazovnih pitanja. Ako ste u sudskom procesu, iz svega ćete isplivati kao pobjednik.

Zdravlje Popravlja se situacija u vašem mentalnom sklopu. Iznenada ste postali veliki optimist. Širite skladne vibracije ljubavi svuda uokolo sebe.

Snovi i vizije Ako tko svoju ovisnost trenutno ne ispoljava, to ne znači da ju je pobijedio. On se nje oslobodio tek kad se može izložiti njezinim čarima, a da im ne podlegne – zato što ga jednostavno više ne zanimaju.

