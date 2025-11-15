Dnevni horoskop, Ovan, 15. i 16. 11. 2025.

Ljubav Žrtvujete se za druge, i to je važna vijest i velika novost. Utjecaji Saturna i Urana pomažu vam da sagledate vlastitu ljubav na cjelovit način.

Posao Ušli ste u razdoblje poslovne i financijske dezintegracije. Neke stare vrijednosti propadaju, a nove se još nisu pojavile. Sve ima svoje zašto.

Zdravlje Emocionalno ste ranjivi, a to i ne mora biti loše, jer je vašem egocentrizmu potreban odmor. Kroz reakcije drugih ljudi bolje vidite sebe.

Snovi i vizije Cilj odgoja nije u tome da netko postane posebno „uspješan“, zaradi jako mnogo novaca ili postane slavan. Cilj odgoja je karakter, i to dobar karakter.

