freemail
Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 15. i 16. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 15. i 16. 11. 2025.
Foto:

Ljubav Žrtvujete se za druge, i to je važna vijest i velika novost. Utjecaji Saturna i Urana pomažu vam da sagledate vlastitu ljubav na cjelovit način.    

Posao Ušli ste u razdoblje poslovne i financijske dezintegracije. Neke stare vrijednosti propadaju, a nove se još nisu pojavile. Sve ima svoje zašto.  

Zdravlje Emocionalno ste ranjivi, a to i ne mora biti loše, jer je vašem egocentrizmu potreban odmor. Kroz reakcije drugih ljudi bolje vidite sebe.  

Snovi i vizije Cilj odgoja nije u tome da netko postane posebno „uspješan“, zaradi jako mnogo novaca ili postane slavan. Cilj odgoja je karakter, i to dobar karakter.  

