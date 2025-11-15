FREEMAIL
Rak

Dnevni horoskop, Rak, 15. i 16. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Rak, 15. i 16. 11. 2025.
Foto:

Ljubav Opet ste zaigrali ulogu žrtve. Osjećaj bespomoćnosti glavno je  obilježje vašeg ponašanja. Možda dobivate ono što želite bez ikakve borbe.     

Posao Pod utjecajem ste sebične i beskrupulozne osobe, koja razmišlja samo o svom interesu. Ako od njega ili nje očekujete pomoć, u zabludi ste.  

Zdravlje Izolirali ste se od drugih ljudi. Izbjegavate se suočiti s vlastitim problemima. Najradije biste se negdje odselili. Morate otkriti put ka sebi.    

Snovi i vizije Osigurajte sebi sreću! Steći ćete je sposobnošću razlučivanja, ljubavi i opraštanja, neka vam to budu životni principi.  

