Dnevni horoskop, Rak, 15. i 16. 11. 2025.

Ljubav Opet ste zaigrali ulogu žrtve. Osjećaj bespomoćnosti glavno je obilježje vašeg ponašanja. Možda dobivate ono što želite bez ikakve borbe.

Posao Pod utjecajem ste sebične i beskrupulozne osobe, koja razmišlja samo o svom interesu. Ako od njega ili nje očekujete pomoć, u zabludi ste.

Zdravlje Izolirali ste se od drugih ljudi. Izbjegavate se suočiti s vlastitim problemima. Najradije biste se negdje odselili. Morate otkriti put ka sebi.

Snovi i vizije Osigurajte sebi sreću! Steći ćete je sposobnošću razlučivanja, ljubavi i opraštanja, neka vam to budu životni principi.

