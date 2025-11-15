FREEMAIL
Blizanci

Dnevni horoskop, Blizanci, 15. i 16. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Blizanci, 15. i 16. 11. 2025.
Foto:

Ljubav Intenzitet ljubavnih događanja u vašem životu se stišava. Nakon plime uvijek dolazi oseka. Možda se osjećate usamljeno, iako ste u vezi.   

Posao Još niste uskladili sve financijske račune za protekli mjesec. Možda ste odustali od potraživanja dugova. Potreban vam je brzi tečaj iz ekonomije.  

Zdravlje Osjećate nedostatak energije, i to već danima unatrag. Vjerojatno vam netko ili nešto krade energiju. Samodisciplina je osnova jake volje.  

Snovi i vizije Tko mnogo govori, rasipa svoju i tuđu energiju. Mnogo pričanja nije znak posebne društvenosti, već nesocijalnog ponašanja. 

Dnevni Horoskop Blizanci

