Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 15. i 16. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 15. i 16. 11. 2025.
Ljubav S tranzitom Venere kroz Škorpiona, vaš ljubavni život skliznuo je u probleme. Predahnuti ćete od skitanja, i to je dobra vijest za vaše najbliže.  

Posao Vaša popularnost u radnom okružju je na vrhuncu. Diplomatski rješavate sve nesporazume. Ljubaznost je čarobna formula vašeg uspjeha.  

Zdravlje Polako se vraćate u ravnotežu nakon višednevnih zdravstvenih smetnji. Uz visoku tjelesnu temperaturu u vama su sagorjele mnoge štetne tvari.   

Snovi i vizije Čovjekova je narav takva da sve što dobije lako, jeftino i bez mnogo muke smatra da ne vrijedi mnogo, pa se prema tome i odnosi bez poštovanja.  

