Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 15. i 16. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 15. i 16. 11. 2025.
Foto:

Ljubav U ratu ste sa sobom samima, a druge držite na distanci. Vaš unutarnji obračun pokazati će se plodonosnim, jer ćete postati mekši i dobrodušniji.    

Posao Odustajete od jedne stvari i započinjete neku drugu. To vam se u zadnje vrijeme često događa. Teško je stvoriti nešto vrijedno iz nemira.                     

Zdravlje Vaš emocionalni vulkan upravo eruptira. Posljedice destruktivnog ponašanja dugo će vas pratiti. Bijes vas uništava. Morate se zbrojiti i smiriti.     

Snovi i vizije Tko drugima ne može oprostiti, u biti ne oprašta ni sebi. Tko je prema drugima tvrda srca, prema sebi je isto takav.  

