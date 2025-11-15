Dnevni horoskop, Škorpion, 15. i 16. 11. 2025.

Ljubav U ratu ste sa sobom samima, a druge držite na distanci. Vaš unutarnji obračun pokazati će se plodonosnim, jer ćete postati mekši i dobrodušniji.

Posao Odustajete od jedne stvari i započinjete neku drugu. To vam se u zadnje vrijeme često događa. Teško je stvoriti nešto vrijedno iz nemira.

Zdravlje Vaš emocionalni vulkan upravo eruptira. Posljedice destruktivnog ponašanja dugo će vas pratiti. Bijes vas uništava. Morate se zbrojiti i smiriti.

Snovi i vizije Tko drugima ne može oprostiti, u biti ne oprašta ni sebi. Tko je prema drugima tvrda srca, prema sebi je isto takav.

