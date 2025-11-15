FREEMAIL
Dnevni horoskop, Djevica, 15. i 16. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 15. i 16. 11. 2025.
Ljubav Niste zadovoljni s vašim usamljeničkim statusom, i ništa ne činite da biste nešto promijenili. Još se niste u potpunosti oporavili od prošle veze.  

Posao Čekate novi posao koji bi vas financijski spasio. Dok čekate velike stvari, morate se zadovoljiti s onim malim. Još nije vrijeme za veliki preokret.   

Zdravlje Preplavila vas je malodušnost, i malo toga vas veseli. Ne vidite što imate, a mnogi drugi nemaju. Nedostaje vam osjećaj vlastite vrijednosti.   

Snovi i vizije Prakticirati ljubav je ispravnost. Ljubav u mislima je istina. Osjećanje ljubavi je mir. Razumijevanje ljubavi je nenasilje. 

