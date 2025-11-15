Dnevni horoskop, Lav, 15. i 16. 11. 2025.

Ljubav Svoje ste izgovorili, i za vas je sve što se dogodilo stvar prošlosti. On ili ona ima dosta različito mišljenje od vašeg. Pretjerano ste samodostatni.

Posao Na pamet vam padaju čudesne ideje o brzoj i lakoj zaradi. Opet ste gledali neki zanimljiv film, pa vam je inspiracija narasla do nebeskih visina.

Zdravlje Loše stojite s mentalnom higijenom. Ne želite odustati od destruktivnih misli. Kako razmišljate, tako vam jest. Poboljšajte mišljenje o sebi.

Snovi i vizije Pazi na svoj jezik. Jezik se ne uspoređuje uzalud tako često sa zmijom. Jezik te može sputati. Jezik te može očarati. Jezik može munjevito ugristi.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn