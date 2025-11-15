FREEMAIL
Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 15. i 16. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 15. i 16. 11. 2025.
Ljubav Skladni planetarni utjecaji pomažu vam da se rastopite od ljubavi. Zakotrljali ste loptu u društvenom smislu. Vaša popularnost stalno raste.   

Posao Ne žalite vrijeme i trud kako biste udovoljili vlastitoj potrebi za materijalnim prosperitetom. Popravlja ste situacija na vašem računu.    

Zdravlje Pretjerano ste skloni svakovrsnom hedonizmu, a posebno onom hranidbenom. Neki među vama i s ispijanjem alkohola nemaju mjeru i granicu.   

Snovi i vizije Plašite se novog i nepoznatog. Nesigurni ste i teško donosite odluke. Razriješite najdublje boli i povežite ih s pozitivnim usmjerenjem.  

