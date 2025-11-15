Dnevni horoskop, Vodenjak, 15. i 16. 11. 2025.

Ljubav Iznova su oživjele vaše stare prijateljske veze. Osobe na koje ste zaboravili, vraćaju vam se natrag. Jako vam je važno da negdje pripadate.

Posao Sve ono dobro što ste posijali u prošlosti, sada vam se obilno vraća natrag. Ako još niste naučili primati, sada je idealno vrijeme za školovanje.

Zdravlje Privlači vas sve ono što vam hrani dušu. Nove filozofske spoznaje pomažu vam da transformirate vlastiti život na sretan i kreativan način.

Snovi i vizije Ako kome nanesete štetu, niste nanijeli štetu samo drugome, nego i samome sebi. Mudri se ljudi plaše štetiti drugima, jer znaju da im se to vraća.

